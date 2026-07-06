В Сумах после удара РФ четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии, среди них 16-летняя девушка (фото)

Сумы / © Олег Гаврилов

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После российского авиаудара по Сумам медики продолжают бороться за жизнь и здоровье раненых.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров .

По его словам, в стабильно тяжелом состоянии остается 16-летняя девушка. В то же время, врачи фиксируют небольшую положительную динамику стабилизации ее состояния.

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Также в тяжелом состоянии находятся еще три пострадавших: 23-летняя женщина, 26-летний мужчина и 21-летний парень.

В больнице продолжают лечение четверых детей в состоянии средней тяжести — девушки в возрасте 13, 16 и 17 лет, а также 16-летний парень.

Глава ОВА поблагодарил медиков за работу и выразил соболезнования семьям погибших.

«Благодарю врачей, которые борются за каждого пострадавшего. Вместе с родными ждем хороших новостей. Наряду с этим – боль семей, потерявших самых дорогих. Искренние соболезнования близким погибших. Вечная память всем, кого отнял тот российский удар», — отметил Григоров.

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Напомним, этой ночью российская армия ударила по Сумам , в эпицентре удара многоэтажка. Среди погибших – 34-летняя мама с 5-летним ребенком.

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