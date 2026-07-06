- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумах после удара РФ четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии, среди них 16-летняя девушка (фото)
Прошли третьи сутки после российского авиаудара по Сумам. В больницах остаются пострадавшие, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, а состояние 16-летней девушки, которая получила тяжелые травмы, имеет незначительную положительную динамику.
После российского авиаудара по Сумам медики продолжают бороться за жизнь и здоровье раненых.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров .
По его словам, в стабильно тяжелом состоянии остается 16-летняя девушка. В то же время, врачи фиксируют небольшую положительную динамику стабилизации ее состояния.
Также в тяжелом состоянии находятся еще три пострадавших: 23-летняя женщина, 26-летний мужчина и 21-летний парень.
В больнице продолжают лечение четверых детей в состоянии средней тяжести — девушки в возрасте 13, 16 и 17 лет, а также 16-летний парень.
Глава ОВА поблагодарил медиков за работу и выразил соболезнования семьям погибших.
«Благодарю врачей, которые борются за каждого пострадавшего. Вместе с родными ждем хороших новостей. Наряду с этим – боль семей, потерявших самых дорогих. Искренние соболезнования близким погибших. Вечная память всем, кого отнял тот российский удар», — отметил Григоров.
Напомним, этой ночью российская армия ударила по Сумам , в эпицентре удара многоэтажка. Среди погибших – 34-летняя мама с 5-летним ребенком.