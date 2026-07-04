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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Сумах после удара российской авиабомбы из-под завалов спасли пять человек (фото)

В Сумах спасателям удалось спасти пятерых из поврежденных квартир после российского авиаудара по центру города. В результате атаки погибли три человека, среди них — ребенок.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сумы

Сумы

В Сумах продолжаются аварийно-спасательные работы после российского удара управляемой авиабомбой по одной из центральных улиц города. Несмотря на масштабные разрушения, чрезвычайным удалось спасти пятерых из поврежденных жилищ.

Об этом сообщили в ГСЧС .

Спасатели транспортировали пострадавших в автомобили экстренной медицинской помощи, эвакуировали жителей и проводили поисковые работы в разрушенных квартирах.

Также специалисты расчищали место попадания от обломков зданий и сваленных деревьев. На месте работал психолог ГСЧС, оказывавший помощь пострадавшим.

По данным ГСЧС, в результате российской атаки погибли три человека, среди них — ребенок. Еще 27 человек получили ранения, в том числе семеро детей.

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о погибших, десятках раненых и людях под завалами

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Дата публикации
Количество просмотров
84
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