В Сумах после удара российской авиабомбы из-под завалов спасли пять человек (фото)

Сумы

Реклама

В Сумах продолжаются аварийно-спасательные работы после российского удара управляемой авиабомбой по одной из центральных улиц города. Несмотря на масштабные разрушения, чрезвычайным удалось спасти пятерых из поврежденных жилищ.

Об этом сообщили в ГСЧС .

Спасатели транспортировали пострадавших в автомобили экстренной медицинской помощи, эвакуировали жителей и проводили поисковые работы в разрушенных квартирах.

Реклама

Также специалисты расчищали место попадания от обломков зданий и сваленных деревьев. На месте работал психолог ГСЧС, оказывавший помощь пострадавшим.

По данным ГСЧС, в результате российской атаки погибли три человека, среди них — ребенок. Еще 27 человек получили ранения, в том числе семеро детей.

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о погибших, десятках раненых и людях под завалами

Новости партнеров