В Сумах после взрывов частично исчез свет — мониторинговые каналы

Горожанам предстоит неспокойная ночь.
В Сумах и Сумском районе снова раздались взрывы.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
По их информации, в городе частично исчез свет.
Сейчас ожидаем официальную информацию от органов власти.
В Сумской области до сих пор объявлена воздушная тревога. Находитесь в укрытиях.
Напомним, что в ночь на 17 сентября 2024 года россияне нанесли массированный удар по Сумам, а силы ПВО пытаются противодействовать вражеским ударам.
Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий вражеского удара.
Добавим, что ранее в Сумской области раздались взрывы: Конотоп переходит на аварийное питание.
Заметим, что днем 11 сентября в Сумах раздались взрывы. В ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности с юга.
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