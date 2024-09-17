В Сумах после взрывов частично исчез свет — мониторинговые каналы

В Сумах и Сумском районе снова раздались взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

По их информации, в городе частично исчез свет.

Сейчас ожидаем официальную информацию от органов власти.

В Сумской области до сих пор объявлена воздушная тревога. Находитесь в укрытиях.

Напомним, что в ночь на 17 сентября 2024 года россияне нанесли массированный удар по Сумам, а силы ПВО пытаются противодействовать вражеским ударам.

Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий вражеского удара.

Добавим, что ранее в Сумской области раздались взрывы: Конотоп переходит на аварийное питание.

Заметим, что днем 11 сентября в Сумах раздались взрывы. В ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности с юга.

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