В Сумах правоохранители продали гуманитарную помощь ВСУ более чем на 1 млн грн: как их накажут

Правоохранители продали табачные изделия, предназначенные для ВСУ, на местном рынке и через Интернет.

В Сумах стражей порядка присвоили и продали почти 15 тысяч пачек сигарет по гуманитарной помощи на сумму 1 млн грн. Государственное бюро расследований направили в суд обвинительный акт.

Об этом идет речь на сайте ДБР.

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Установлено, что правоохранители подделали письма от имени руководства одной из воинских частей, с которыми обратились к представителям табачной компании. В письмах они просили предоставить сигареты как гуманитарную помощь для военных. Они получили от производителя 15 тысяч пачек сигарет на сумму более миллиона гривен. Но в военные папиросы не попали. В дальнейшем фигурнаты продали табачные изделия на местном рынке и через Интернет.

Их обвиняют в продаже товаров безвозмездной помощи, подлоге официального документа и использовании поддельного документа (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины).

Правоохранителям грозит лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

Напомним, киевлянин выманил деньги, обещая эвакуировать местных из Мариуполя. Он приговорен к трем годам лишения свободы.

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