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В Сумах продолжаются уличные бои с российскими оккупантами

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Угрозы артобстрела нет.

В Сумах в разных районах продолжаются уличные бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в настоящее время районами введения боевых действий стали Верхняя Сыроватка, Низы, Бездрик. "Угрозы артобстрела нет", – подчеркнул он.

Живицкий просит не оставаться на улицах, а в домах находиться подальше от окон.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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