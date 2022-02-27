В Сумах продолжаются уличные бои с российскими оккупантами

В Сумах продолжаются уличные бои с российскими оккупантами

Угрозы артобстрела нет.

В Сумах в разных районах продолжаются уличные бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в настоящее время районами введения боевых действий стали Верхняя Сыроватка, Низы, Бездрик. "Угрозы артобстрела нет", – подчеркнул он.

Живицкий просит не оставаться на улицах, а в домах находиться подальше от окон.