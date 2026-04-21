Украина
76
1 мин

В Сумах прогремели взрывы во время атаки БпЛА: возник пожар

В Сумах раздалась серия взрывов при атаке российских дронов, в городе вспыхнул пожар.

Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В Сумах ночью раздалась серия взрывов.

По данным Воздушных сил Украины, в направлении города двигалась группа вражеских беспилотников.

Как сообщает « Общественное », в результате атаки в городе возник пожар.

Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Местные власти и экстренные службы работают на месте происшествия.

Боевые действия в Сумской области — последние новости

Ранее ТСН.ua сообщил, что российские войска начали активные штурмы на разных участках фронта в Сумской области . В настоящее время зафиксировано четыре вклинения врага вдоль границы, где продолжаются сложные бои.

Накануне десантники 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отразили попытку российского прорыва в Сумской области с использованием нестандартной тактики: кафиры пытались проникнуть через газовую трубу и атаковали на квадроциклах и мотоциклах. Украинские защитники вовремя обнаружили врага и нанесли ему потери.

Напомним, российская армия пытается создать буферную зону в Сумской области , выискивая слабые места в обороне. По данным DeepState на 15 апреля, оккупанты продвинулись в районах Грабовского и Миропольского, захватив или проникнув на территорию площадью около 150 кв. км. Силы обороны знают об этих действиях, контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию врага.

