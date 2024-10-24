В Сумах произошел взрыв в многоэтажке: что известно (фото)

Один человек погиб, другой – травмирован.

В четверг, 24 октября, в городе Сумы раздался взрыв в одной из квартир многоэтажки. На месте происшествия один человек получил смертельные ранения, другому оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Как установили правоохранители, в этот день в квартиру пары в возрасте 26-ти и 25-ти лет пришел их знакомый.

Также читайте На Львовщине из-за взрыва гранаты погиб мужчина

Мужчины общались на кухне, в то время как женщина находилась в другой комнате. Вдруг она услышала взрыв.

Пришедший в гости мужчина скончался в карете скорой помощи, хозяина госпитализировали с обломочными ранениями.

Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, указывающие на взрыв гранаты. Окончательные выводы будут сделаны по результатам экспертизы.

Обнаруженные на месте взрыва обломки отправили на экспертизу / Фото: Полиция Сумской области

Следователи полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми предписаниями или взрывчатыми веществами). Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве мужчина пытался убить родного брата, бросив гранату в окно его квартиры.

Читайте также: