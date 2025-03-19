Военные предупреждали об угрозе КАБов.
Днем 19 марта в Сумах произошли взрывы. В Сумской области от 13:59 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает местные медиа и мониторинговые каналы.
"В Сумах был слышен звук взрыва", — сообщило "Суспільне".
Заметим, что пока подробной информации нет. Впрочем, воздушные силы предупреждали об угрозе КАБов для Сумской области.
Как сообщалось, этой ночью россияне повредили объекты "Укрзализныци". Оккупанты ударили дважды. Из-за атаки произошли обесточенные участки.