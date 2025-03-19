Днем 19 марта в Сумах произошли взрывы. В Сумской области от 13:59 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает местные медиа и мониторинговые каналы.

"В Сумах был слышен звук взрыва", — сообщило "Суспільне".

Заметим, что пока подробной информации нет. Впрочем, воздушные силы предупреждали об угрозе КАБов для Сумской области.

Как сообщалось, этой ночью россияне повредили объекты "Укрзализныци". Оккупанты ударили дважды. Из-за атаки произошли обесточенные участки.

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