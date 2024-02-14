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В Сумах прокомментировали информацию в Сети о наступлении россиян на севере и угрозе оккупации

В Сумах прокомментировали информацию в Сети о наступлении россиян на севере и угрозе оккупации

Сумы. Фото: Сумской городской совет.

Власти города опровергают фейк.

Власти города Сумы опровергают информацию в Сети о якобы наступлении российских оккупантов на севере Украины. Пока реальной угрозы нет.

Об этом заявил руководитель Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

Он отметил, что враг распространяет ИПСО о якобы наступлении оккупационных войск на севере Украины и оккупации Сум. Впрочем, чиновник призвал не верить фейкам и не поддаваться манипуляциям.

"Реальной угрозы нет. А наши ВСУ сильны и готовы давать отпор", — подчеркнул Дрозденко.

Напомним, в ГНСУ сообщили, что российские диверсанты активизировались в Сумской области. В этом регионе фиксируют наибольшую активность враждебных диверсионно-разведывательных групп.

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