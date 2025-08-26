- Дата публикации
В Сумах раздались взрывы
В ночь на 26 августа российские войска совершили массированный обстрел Сумской общины.
В ночь на 26 августа 2025 года в Сумах раздался ряд взрывов.
Об этом сообщают местные жители.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о вражеских БПЛА в Сумской области с западным курсом.
Пока нет информации о погибших или пострадавших в результате атаки.
Напомним, что ранее в Новослободской общине в результате попадания FPV-дрона погиб 37-летний мужчина, ранена 56-летняя женщина и 62-летний мужчина . Об этом заявила Сумская ОВА .