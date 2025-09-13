В Сумах раздались взрывы

Дрон / © Associated Press

В Сумах в ночь на 13 сентября были слышны взрывы.

Об этом информирует Общественное

СМИ сообщили, что в Сумах были слышны взрывы. По состоянию на данный момент подробностей нет.

Также Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали, что в Сумской области враг запустил КАБ.

Напомним, что в Украине могут отключать мобильную связь во время воздушных тревог .

Такие меры могут понадобиться для противодействия беспилотникам, которым необходима высокоскоростная передача данных.