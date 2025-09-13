- Дата публикации
В Сумах раздались взрывы
В ночь на 13 сентября в Сумах раздались взрывы. Об этом сообщают местные СМИ, однако пока подробностей относительно последствий нет.
В Сумах в ночь на 13 сентября были слышны взрывы.
Об этом информирует Общественное
СМИ сообщили, что в Сумах были слышны взрывы. По состоянию на данный момент подробностей нет.
Также Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали, что в Сумской области враг запустил КАБ.
Напомним, что в Украине могут отключать мобильную связь во время воздушных тревог .
Такие меры могут понадобиться для противодействия беспилотникам, которым необходима высокоскоростная передача данных.