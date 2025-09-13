ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

В Сумах раздались взрывы

В ночь на 13 сентября в Сумах раздались взрывы. Об этом сообщают местные СМИ, однако пока подробностей относительно последствий нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © Associated Press

В Сумах в ночь на 13 сентября были слышны взрывы.

Об этом информирует Общественное

СМИ сообщили, что в Сумах были слышны взрывы. По состоянию на данный момент подробностей нет.

Также Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали, что в Сумской области враг запустил КАБ.

Напомним, что в Украине могут отключать мобильную связь во время воздушных тревог .

Такие меры могут понадобиться для противодействия беспилотникам, которым необходима высокоскоростная передача данных.

Дата публикации
Количество просмотров
52
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie