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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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31
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В Сумах раздались взрывы

В ночь на 4 июня в Сумах раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщают о возможной атаке российского беспилотника типа Молния.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Сумах в ночь на 4 июня были слышны взрывы. По данным мониторинговых каналов, город мог атаковать российский беспилотный летательный аппарат типа Молния.

По предварительной информации, воздушную тревогу в области объявили из-за угрозы ударных дронов. Местные жители сообщили о звуках взрывов в городе. Официального подтверждения от власти пока нет.

Информация о возможных последствиях, разрушениях или пострадавших по состоянию на момент публикации уточняется. Местные власти и экстренные службы пока не обнародовали подробные данные.

Жители региона призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.

Напомним, что ранее РФ атаковала детский сад в Сумах : что известно о пострадавших и погибших

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Дата публикации
Количество просмотров
31
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