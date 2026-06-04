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- Украина
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В Сумах раздались взрывы
В ночь на 4 июня в Сумах раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщают о возможной атаке российского беспилотника типа Молния.
В Сумах в ночь на 4 июня были слышны взрывы. По данным мониторинговых каналов, город мог атаковать российский беспилотный летательный аппарат типа Молния.
По предварительной информации, воздушную тревогу в области объявили из-за угрозы ударных дронов. Местные жители сообщили о звуках взрывов в городе. Официального подтверждения от власти пока нет.
Информация о возможных последствиях, разрушениях или пострадавших по состоянию на момент публикации уточняется. Местные власти и экстренные службы пока не обнародовали подробные данные.
Жители региона призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.
Напомним, что ранее РФ атаковала детский сад в Сумах : что известно о пострадавших и погибших