В Сумах раздались взрывы: кое-где исчез свет

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 27 августа 2025 года в Сумах прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает общественный вещатель " Общественное ".

По данным журналистов, первые сообщения о взрывах поступили после полуночи. Около 1:15 стало известно о новых ударах по городу.

Кроме того, в некоторых районах Сум исчезло электроснабжение.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

"Только что было много прилетов по Сумам, поэтому, скорее всего, света и связи может не быть. Информирую, чтобы вы слишком не переживали за близких, если они вам не будут отвечать", - сообщил украинский военный Станислав Бунятов в социальных сетях

