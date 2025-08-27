ТСН в социальных сетях

Украина

Украина
12
1 мин

В Сумах раздались взрывы: кое-где исчез свет

Российские дроны пытаются оставить Сумы без света.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 27 августа 2025 года в Сумах прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает общественный вещатель " Общественное ".

По данным журналистов, первые сообщения о взрывах поступили после полуночи. Около 1:15 стало известно о новых ударах по городу.

Кроме того, в некоторых районах Сум исчезло электроснабжение.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

"Только что было много прилетов по Сумам, поэтому, скорее всего, света и связи может не быть. Информирую, чтобы вы слишком не переживали за близких, если они вам не будут отвечать", - сообщил украинский военный Станислав Бунятов в социальных сетях

Напомним, что Россия запустила ряд беспилотников по Украине: озвучена траектория движения .

12
