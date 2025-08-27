- Дата публикации
-
- Украина
В Сумах раздались взрывы: кое-где исчез свет
Российские дроны пытаются оставить Сумы без света.
В ночь на 27 августа 2025 года в Сумах прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает общественный вещатель " Общественное ".
По данным журналистов, первые сообщения о взрывах поступили после полуночи. Около 1:15 стало известно о новых ударах по городу.
Кроме того, в некоторых районах Сум исчезло электроснабжение.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
"Только что было много прилетов по Сумам, поэтому, скорее всего, света и связи может не быть. Информирую, чтобы вы слишком не переживали за близких, если они вам не будут отвечать", - сообщил украинский военный Станислав Бунятов в социальных сетях
