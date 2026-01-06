- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумах раздались взрывы: в области продолжается воздушная тревога
В Сумах с утра был слышен взрыв. В области на данный момент объявлена воздушная тревога.
В городе Сумы жители сообщают о громком взрыве. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки.
Пока официальной информации о последствиях взрыва нет. Данные о возможных разрушениях или пострадавших уточняются. Местные жители призываются оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и соблюдать правила безопасности.