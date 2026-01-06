В Сумах раздались взрывы: в области продолжается воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В городе Сумы жители сообщают о громком взрыве. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки.

Пока официальной информации о последствиях взрыва нет. Данные о возможных разрушениях или пострадавших уточняются. Местные жители призываются оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и соблюдать правила безопасности.