В Сумах раздаются мощные взрывы: что известно

Взрыв / © Associated Press

Реклама

Днем, 9 октября, в Сумах произошло несколько мощных взрывов. С утра в Сумском районе продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают местные медиа.

"В Сумах был слышен взрыв", - сообщило "Общественное" в 15:20. О повторных взрывах медиа сообщило через несколько минут.

Реклама

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь уточнил, что над городом зафиксированы беспилотники.

"Снова город атакуют беспилотники. Работают мобильные огневые группы. Прошу всех оставаться в безопасных местах, держаться подальше от окон и, по возможности, находиться в укрытиях", - подчеркнул чиновник.

Заметим, что более часа назад Воздушные силы предупредили , что вражеские БпЛА фиксируют к северу от Сум.

"Привлечены средства для их ущерба. Беспилотники могут быть ударными дронами и наводчиками вражеских средств поражения", - подчеркнули военные.

Реклама

Напомним, ночью против 8 октября россияне ударили по дому в Сумской области. Из-за вражеского удара пострадала целая семья, в том числе четырехлетняя девочка. Ребенок держал серьезные ожоги и находится в тяжелом состоянии. Ее маму и бабушку госпитализировали.