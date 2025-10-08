- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумах раздаются мощные взрывы: что известно
Над городом зафиксированы беспилотники.
Днем, 9 октября, в Сумах произошло несколько мощных взрывов. С утра в Сумском районе продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают местные медиа.
"В Сумах был слышен взрыв", - сообщило "Общественное" в 15:20. О повторных взрывах медиа сообщило через несколько минут.
И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь уточнил, что над городом зафиксированы беспилотники.
"Снова город атакуют беспилотники. Работают мобильные огневые группы. Прошу всех оставаться в безопасных местах, держаться подальше от окон и, по возможности, находиться в укрытиях", - подчеркнул чиновник.
Заметим, что более часа назад Воздушные силы предупредили , что вражеские БпЛА фиксируют к северу от Сум.
"Привлечены средства для их ущерба. Беспилотники могут быть ударными дронами и наводчиками вражеских средств поражения", - подчеркнули военные.
Напомним, ночью против 8 октября россияне ударили по дому в Сумской области. Из-за вражеского удара пострадала целая семья, в том числе четырехлетняя девочка. Ребенок держал серьезные ожоги и находится в тяжелом состоянии. Ее маму и бабушку госпитализировали.