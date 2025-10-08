ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин

В Сумах раздаются мощные взрывы: что известно

Над городом зафиксированы беспилотники.

Автор публикации
Елена Капник
Взрыв.

Взрыв / © Associated Press

Днем, 9 октября, в Сумах произошло несколько мощных взрывов. С утра в Сумском районе продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают местные медиа.

"В Сумах был слышен взрыв", - сообщило "Общественное" в 15:20. О повторных взрывах медиа сообщило через несколько минут.

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь уточнил, что над городом зафиксированы беспилотники.

"Снова город атакуют беспилотники. Работают мобильные огневые группы. Прошу всех оставаться в безопасных местах, держаться подальше от окон и, по возможности, находиться в укрытиях", - подчеркнул чиновник.

Заметим, что более часа назад Воздушные силы предупредили , что вражеские БпЛА фиксируют к северу от Сум.

"Привлечены средства для их ущерба. Беспилотники могут быть ударными дронами и наводчиками вражеских средств поражения", - подчеркнули военные.

Напомним, ночью против 8 октября россияне ударили по дому в Сумской области. Из-за вражеского удара пострадала целая семья, в том числе четырехлетняя девочка. Ребенок держал серьезные ожоги и находится в тяжелом состоянии. Ее маму и бабушку госпитализировали.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
184
Следующая публикация

