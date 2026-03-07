ТСН в социальных сетях

Украина
128
1 мин

В Сумах российские дроны попали в офис и жилой дом: что известно

В Сумах за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны сбили значительное количество российских беспилотников, однако в городе зафиксировали и несколько попаданий. Один из дронов попал в офисное здание в центре, еще один – в жилой дом.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Сумах за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны сбили значительное количество российских беспилотников, однако зафиксировано и несколько попаданий в городе.

Об этом сообщили на официальной странице начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко .

Отмечается, что поздно вечером российские войска атаковали Сумы дронами. Один из ударов пришелся по офисному зданию в центральной части города.

Приблизительно через час было зафиксировано еще одно попадание — на этот раз в жилой дом неподалеку.

В настоящее время на местах работают специалисты, которые обследуют территорию и уточняют масштабы повреждений. По предварительной информации, люди не пострадали.

Кроме того, в течение дня спасатели и другие службы оперативного реагирования обезвредили упавшие на землю боевые части беспилотников, но не взорвались.

Местные власти призвали жителей осторожничать и не приближаться к подозрительным предметам.

"Бдительность в военное время спасает жизнь", - подчеркнули в городской военной администрации.

Напомним, что в Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

В ночь на 7 марта в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники. По враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.

