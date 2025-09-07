- Дата публикации
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 501
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумах российский беспилотник попал в дом
Российские военные в очередной раз атаковали Сумскую область. Ударный беспилотник попал в 5-этажный жилой дом.
Сегодня, 7 сентября, в Сумской громаде вражеский беспилотник попал в пятиэтажное здание, но без детонации. Повреждены окна и балконные рамы.
Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Военные РФ атаковали Сумскую громаду около 10.30.
«Обошлось без масштабных разрушений. По предварительной информации, погибших нет», — коротко отметил он.
Напомним, россияне атаковали палатки с гражданскими людьми в пригороде Путивльской громады Сумской области.
«Мирный отдых людей враг превратил в трагедию. От обломочного ранения погибла 51-летняя женщина — еще до приезда медиков», — сообщил Олег Кальченко, глава ОВА.
Также в результате вражеской атаки семь человек получили ранения. Среди них — 8-летний мальчик и его родители. Всех госпитализировали.