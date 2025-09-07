ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
501
Время на прочтение
1 мин

В Сумах российский беспилотник попал в дом

Российские военные в очередной раз атаковали Сумскую область. Ударный беспилотник попал в 5-этажный жилой дом.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ терроризирует население

РФ терроризирует население / © Associated Press

Сегодня, 7 сентября, в Сумской громаде вражеский беспилотник попал в пятиэтажное здание, но без детонации. Повреждены окна и балконные рамы.

Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Военные РФ атаковали Сумскую громаду около 10.30.

«Обошлось без масштабных разрушений. По предварительной информации, погибших нет», — коротко отметил он.

Напомним, россияне атаковали палатки с гражданскими людьми в пригороде Путивльской громады Сумской области.

«Мирный отдых людей враг превратил в трагедию. От обломочного ранения погибла 51-летняя женщина — еще до приезда медиков», — сообщил Олег Кальченко, глава ОВА.

Также в результате вражеской атаки семь человек получили ранения. Среди них — 8-летний мальчик и его родители. Всех госпитализировали.

Дата публикации
Количество просмотров
501
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie