В Сумах российский беспилотник попал в дом

РФ терроризирует население / © Associated Press

Сегодня, 7 сентября, в Сумской громаде вражеский беспилотник попал в пятиэтажное здание, но без детонации. Повреждены окна и балконные рамы.

Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Военные РФ атаковали Сумскую громаду около 10.30.

«Обошлось без масштабных разрушений. По предварительной информации, погибших нет», — коротко отметил он.

Напомним, россияне атаковали палатки с гражданскими людьми в пригороде Путивльской громады Сумской области.

«Мирный отдых людей враг превратил в трагедию. От обломочного ранения погибла 51-летняя женщина — еще до приезда медиков», — сообщил Олег Кальченко, глава ОВА.

Также в результате вражеской атаки семь человек получили ранения. Среди них — 8-летний мальчик и его родители. Всех госпитализировали.