В Сумах руководитель благотворительного фонда продавал удостоверение волонтера мужчинам, которые затем бежали за границу

В Сумах правоохранители разоблачили руководителя благотворительного фонда, продававшего волонтерские удостоверения мужчинам.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

По данным следствия, руководитель благотворительного фонда "на бумаге" трудоустраивал мужчин призывного возраста в свою организацию, а затем оформлял им фиктивные командировки за границу, после которых псевдоволонтеры уже не возвращались в Украину.

Оперативники задержали злоумышленника при получении части денег в обмен на оформление документов для выезда за границу.

За совершенное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве псевдоволонтер украла 1,2 млн на "помощь раненым" и спускала деньги на казино и наркотики.

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