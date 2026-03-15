В Сумах СБУ задержала работника НАБУ во время расследования: что известно

Реклама

В Сумах сотрудники СБУ задержали сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Инцидент произошел на одном из блокпостов возле въезда в город.

Об этом сообщили в НАБУ.

«Только что на блокпоста у въезда в г. Сумы сотрудниками СБУ, вероятно, принадлежащими к подразделению, находящемуся в сфере координации первого заместителя Председателя СБУ, был безосновательно задержан сотрудник НАБУ», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным ведомства, детектив находился в Сумах в рамках служебной командировки и выполнял задачи в рамках официального уголовного производства.

В бюро отметили, что задержание произошло безосновательно. По предварительной информации среди причин действий силовиков называют тот факт, что родители сотрудника проживают на временно оккупированной территории.

В НАБУ отметили, что перед назначением в бюро работник прошел все необходимые проверки, в частности, проверку на полиграфе в Управлении внутреннего контроля. В ней, среди прочего, проверялись возможные связи или сотрудничество с представителями государства-агрессора или коллаборационными структурами.

В ведомстве заявили, что такие действия препятствуют исполнению служебных обязанностей и документированию преступления в рамках уголовного производства.

Реклама

В НАБУ сообщили, что принимают меры для выяснения всех обстоятельств инцидента. Детали обещают обнародовать впоследствии.