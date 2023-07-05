В Сумах спасли кота из разрушенного обстрелом дома (фото)

Кот находился в одной из квартир в доме, разрушенном российскими террористами.

Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли 15-летнего кота, попавшего под обстрел российских террористов в Сумах.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В сообщении указывается, что кот находился в одной из квартир в доме, разрушенном российскими террористами.

"В Сумах, на третий день аварийно-спасательных работ, сотрудникам ГСЧС удалось найти 15-летнего котика, который находился в одной из квартир разрушенного россиянами дома", — говорится в сообщении.

Также в ГСЧС добавили, что живого, но испуганного пушистика передали хозяевам и отвезли в ветклинику.

Спасение кота в Сумах

Спасение кота в Сумах

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире спасатели поймали рыжего кота, который год жил на вывеске магазина и не давал себя поймать.

Кроме того, мы ранее информировали, что в трехкомнатной квартире волонтерки Татьяны Переверзевой в оккупированном Бердянске проживает 170 кошек.

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