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В Сумах спасли кота из разрушенного обстрелом дома (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Сумах спасли кота из разрушенного обстрелом дома (фото)

Спасение кота в Сумах / Фото: t.me/dsns_telegram

Кот находился в одной из квартир в доме, разрушенном российскими террористами.

Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли 15-летнего кота, попавшего под обстрел российских террористов в Сумах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В сообщении указывается, что кот находился в одной из квартир в доме, разрушенном российскими террористами.

"В Сумах, на третий день аварийно-спасательных работ, сотрудникам ГСЧС удалось найти 15-летнего котика, который находился в одной из квартир разрушенного россиянами дома", — говорится в сообщении.

Также в ГСЧС добавили, что живого, но испуганного пушистика передали хозяевам и отвезли в ветклинику.

Спасение кота в Сумах / ©
Спасение кота в Сумах
Спасение кота в Сумах / ©
Спасение кота в Сумах

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире спасатели поймали рыжего кота, который год жил на вывеске магазина и не давал себя поймать.

Кроме того, мы ранее информировали, что в трехкомнатной квартире волонтерки Татьяны Переверзевой в оккупированном Бердянске проживает 170 кошек.

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Дата публикации
Просмотры
699
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