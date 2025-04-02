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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
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1 мин

В Сумах умер мужчина, которого ранило во время обстрела 24 марта

Захватчики продолжают убивать гражданских.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
В Сумах в результате обстрела погиб мужчина

В Сумах в результате обстрела погиб мужчина / © Getty Images

В Сумах в больнице скончался мужчина, раненный во время обстрела российских захватчиков 24 марта.

Об этом говорится в сообщении Сумского городского совета.

"Сегодня в больнице скончался мужчина, получивший ранение 24 марта в результате вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта погибли 5 человек .

Мы ранее информировали, что российские захватчики обстреляли Харьков БПЛА.

Дата публикации
Количество просмотров
7
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