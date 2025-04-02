В Сумах умер мужчина, которого ранило во время обстрела 24 марта

В Сумах в результате обстрела погиб мужчина / © Getty Images

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В Сумах в больнице скончался мужчина, раненный во время обстрела российских захватчиков 24 марта.

Об этом говорится в сообщении Сумского городского совета.

"Сегодня в больнице скончался мужчина, получивший ранение 24 марта в результате вражеской атаки", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта погибли 5 человек .

Мы ранее информировали, что российские захватчики обстреляли Харьков БПЛА.