В Сумах в результате авиаудара погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи

В Сумах в результате авиаудара погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи

Еще один человек погиб в селе Битица на Сумщине.

В Сумах россияне сбросили три авиабомбы на жилые кварталы города.

Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По ориентировочной информации, которой владеет Живицкий, в результате первого авиаудара погибли 22 мирных жителя. Среди жертв – трое детей, все они из одной семьи.

"Сначала сообщали о двух детях, но сегодня (8 марта — Ред.) спасатели достали из-под завалов тело мальчика", — отметил глава ОВА.

Также травмированы 8 человек, среди которых пятилетняя девочка.

"Бомба прилетела на частный дом на улице Роменской и уничтожила его до основания. В доме было 9 человек, все погибли. Шесть домов разрушены до основания. Еще около 2-х десятков соседних домов разрушены частично", — сообщил Живицкий.

Вторая бомба российской авиации попала в жилой дом в селе Битица Сумской области. Один человек погиб, еще один – травмирован.

Третью бомбу россияне сбросили на базу отдыха "Солнечная Поляна". К счастью, никто не погиб, но четверо получили ранения.