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В Сумах в результате попадания БпЛА есть разрушения и пострадавшие (фото)

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В Сумах в результате попадания БпЛА есть разрушения и пострадавшие (фото)

Российские дроны 25 февраля атаковали Сумы / Фото: ГСЧС Украины

Травмированы два человека

Российские беспилотники утром 25 февраля атаковали жилой сектор Сум. По предварительным данным, ранены два человека.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Также в трех многоэтажках и других зданиях взрывной волной выбиты 148 окон.

Спасатели обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим.

Российские дроны атаковали Сумы / © ГСЧС Украины
Российские дроны атаковали Сумы / Фото: ГСЧС Украины

Как уточняет Сумская ОВА, в результате падения одного из российских БПЛА с последующей детонацией, предварительно, травмированы два человека.

Повреждено остекление окон в двух многоквартирных жилых домах.

Также сегодня враг нанес удар БпЛА типа "Шахед" по Хотинской громаде. Последствия уточняются.

Напомним, ночью против 25 февраля во время вражеской ракетно-дроновой атаки на территорию Украины в Сумах примерно в 04:07 раздались взрывы.

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