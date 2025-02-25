В Сумах в результате попадания БпЛА есть разрушения и пострадавшие (фото)

Травмированы два человека
Российские беспилотники утром 25 февраля атаковали жилой сектор Сум. По предварительным данным, ранены два человека.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Также в трех многоэтажках и других зданиях взрывной волной выбиты 148 окон.
Спасатели обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим.
Как уточняет Сумская ОВА, в результате падения одного из российских БПЛА с последующей детонацией, предварительно, травмированы два человека.
Повреждено остекление окон в двух многоквартирных жилых домах.
Также сегодня враг нанес удар БпЛА типа "Шахед" по Хотинской громаде. Последствия уточняются.
Напомним, ночью против 25 февраля во время вражеской ракетно-дроновой атаки на территорию Украины в Сумах примерно в 04:07 раздались взрывы.
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