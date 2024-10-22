В Сумах в результате российской атаки попадание в жилые дома: есть раненый

В Сумах в ночь на 22 октября 2024 года были слышны взрывы.

Об этом пишет "Общественное".

Позже стало известно, что в результате российской атаки на Сумы попадание в жилые дома, сообщил начальник МВА Алексей Дрозденко.

Штаб по ликвидации ЧС начнет работать с 09:00 в школе №27.

Также в результате попадания в дом один человек доставлен в больницу.

На месте ГСЧС продолжает поиски, сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

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