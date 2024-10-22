В Сумах в результате вражеской атаки погибшие гражданские

Сегодня, 22 октября 024 года ночью враг нанес авиационный удар, применив БПЛА "Шахед", по частному жилищному сектору города Сумы.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди. Работают аварийно-спасательные службы.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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