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В Сумах в результате вражеской атаки погибшие гражданские

В Сумах в результате вражеской атаки погибшие гражданские

Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди / Фото: Freepik

Работают аварийно-спасательные службы.

Сегодня, 22 октября 024 года ночью враг нанес авиационный удар, применив БПЛА "Шахед", по частному жилищному сектору города Сумы.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди. Работают аварийно-спасательные службы.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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