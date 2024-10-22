В Сумах в результате вражеской атаки погибшие гражданские

Работают аварийно-спасательные службы.
Сегодня, 22 октября 024 года ночью враг нанес авиационный удар, применив БПЛА "Шахед", по частному жилищному сектору города Сумы.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди. Работают аварийно-спасательные службы.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
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