В Сумах в результате взрыва на улице погиб мужчина: что произошло

Полиция / © УНІАН

В среду, 13 мая, недалеко от остановки общественного транспорта в городе Сумы прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 21:45.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, работают взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы.

«Предварительно установлено, что в руках неизвестного мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет, вероятно, граната», — сообщили в полиции.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства и причины происшествия.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео с места происшествия.

В комментарии к опубликованным кадрам уточнили, что инцидент произошел на приспекте Михаила Лушпы

