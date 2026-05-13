В Сумах в результате взрыва на улице погиб мужчина: что произошло
В среду, 13 мая, недалеко от остановки общественного транспорта в городе Сумы прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина.
Об этом сообщили в полиции Сумской области.
Сообщение об инциденте поступило в полицию около 21:45.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, работают взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы.
«Предварительно установлено, что в руках неизвестного мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет, вероятно, граната», — сообщили в полиции.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства и причины происшествия.
Решается вопрос о правовой квалификации события.
Местные Telegram-каналы опубликовали видео с места происшествия.
В комментарии к опубликованным кадрам уточнили, что инцидент произошел на приспекте Михаила Лушпы
