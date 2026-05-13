Украина
165
1 мин

В Сумах в результате взрыва на улице погиб мужчина: что произошло

Богдан Скаврон
Полиция

Полиция / © УНІАН

В среду, 13 мая, недалеко от остановки общественного транспорта в городе Сумы прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 21:45.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, работают взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы.

«Предварительно установлено, что в руках неизвестного мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет, вероятно, граната», — сообщили в полиции.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства и причины происшествия.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео с места происшествия.

В комментарии к опубликованным кадрам уточнили, что инцидент произошел на приспекте Михаила Лушпы

Напомним, ранее в Днепре взорвалась припаркованная машина. В результате взрыва были травмированы двое мужчин.

