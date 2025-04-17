В Сумах во время российского удара награждали военных: утечка информации от WP

Удар по Сумам / © Associated Press

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Во время удара по Сумам 13 апреля действительно проходила церемония награждения военных.

Журналисты американской газеты The Washington Post побеседовали с украинским военным, участвовавшим в награждении в Сумах — во время этого Россия атаковала город баллистическими ракетами.

Участники церемонии во время ракетной атаки не пострадали, но погибшие — десятки оказавшихся рядом с местом удара мирных жителей.

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Как пишут журналисты, церемония награждения проходила в подвале здания Сумского госуниверситета, рассказал Александр. В момент удара он и другие военные, в том числе с собратьями из 117-й бригады ТРО, находились в безопасности. В это же время жена Александра на улице пыталась помочь шестилетней приемной дочери военного, получившей осколочное ранение легкого. В настоящее время ребенок находится в отделении интенсивной терапии.

Что предшествовало

Российские кафиры атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 днем, 13 апреля, убив 35 человек и ранив 117.

После этого народная депутат Марьяна Безуглая утверждала, что удар нанесли по построению военных, не уточняя, о каком подразделении идет речь.

Оккупанты попали в транспорт / © Associated Press

Впоследствии мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что глава Сумской ОВ Владимир Артюх организовал в этот день награждение 117-й бригады ТрО в Сумах. Артюха якобы предупреждали, что нельзя делать построение, но он проигнорировал замечания.

В комментарии «Суспільне» глава ОВА сказал, что не инициировал мероприятие, его туда пригласили.

В то же время Артюх не ответил на вопрос, кто его пригласил.

«Моей инициативы там не было. Я был приглашен». «Это уже другая тема.