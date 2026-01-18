- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумах вода будет подаваться по графику: подробности
Водоканал Сум работает на резерве из-за недостатка электроэнергии.
В Сумах из-за проблем с электроснабжением КП «Горводоканал» перевел объекты на аварийно-резервное питание, а подача воды у горожан будет осуществляться по графику с пониженным давлением.
Об этом сообщает КП «Горводоканал» Сумского городского совета в Telegram.
По состоянию на 16:45 18 января объекты водоканала переведены на аварийно-резервное питание.
Вода в помещениях сумчан будет подаваться по графику с пониженным давлением:
сегодня, 18 января, с 17:00 до 22:00;
завтра, 19 января, с 05:00 до 10:00 — при условии, если проблема с электроснабжением не будет решена.
Подача воды в обычном режиме будет восстановлена сразу после стабилизации энергоснабжения.
Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 17 января российские войска нанесли авиационный удар по жилому сектору города Сумы.