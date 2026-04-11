В Сумах враг дважды ударил по жилому сектору: горели дома, есть пострадавшие

В общей сложности повреждено 11 многоквартирных домов, детсад и около 10 автомобилей.

Последствия атаки

Сегодня ночью оккупанты дважды атаковали жилые дома в Сумах.

О последствиях сообщили в ГСЧС.

Первый удар — по многоэтажке: разрушена кровля, возник пожар. После ликвидации возгорания спасатели приступили к демонтажу аварийных конструкций. К медикам обратились 5 человек с острой реакцией на стресс.

Второй удар — по другому жилому дому. Возникли пожары на 1-м и 3-м этажах. Спасатели спасли травмированную женщину и передали медикам. Предварительно травмированы 5 человек, среди них — ребенок.

«Произведена эвакуация жителей. В общей сложности повреждено 11 многоквартирных домов, детсад и около 10 автомобилей», — говорится в сообщении.

Напомним, что утром 10 апреля российские военные ударили по пятиэтажке в Конотопском центре на Сумщине.

Также Россия нанесла удар по Сумам во время воздушной тревоги. Вечером, 10 апреля, вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку. Есть пострадавшие, среди них — дети.

