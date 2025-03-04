В Сумах вражеский беспилотник ударил по помещению детского медицинского учреждения

По предварительной информации, обошлось без жертв.
В ночь на 4 марта 2025 года враг атаковал гражданскую инфраструктуру города Сумы.
Об этом в сообщении в соцсетях сообщает Сумская областная военная администрация.
В результате удара БПЛА повреждены помещения детского медицинского учреждения.
Аварийно-спасательные службы работают над локализацией и тушением пожара.
Предварительно без жертв.
Последствия уточняются.
Также и. городского головы Артем Кобзарь сообщил, что вследствие вражеского удара в части города есть перебои с электричеством.
Напомним, что ранее россияне нанесли по Сумщине: повреждены частные дома и инфраструктура.
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