В Сумах вражеский беспилотник ударил по помещению детского медицинского учреждения

По предварительной информации, обошлось без жертв.

В ночь на 4 марта 2025 года враг атаковал гражданскую инфраструктуру города Сумы.

Об этом в сообщении в соцсетях сообщает Сумская областная военная администрация.

В результате удара БПЛА повреждены помещения детского медицинского учреждения.

Аварийно-спасательные службы работают над локализацией и тушением пожара.

Предварительно без жертв.

К счастью, нет жертв вследствие вражеского удара дроном по Сумам / Фото: t.me/s/Sumy_news_ODA

Последствия уточняются.

Также и. городского головы Артем Кобзарь сообщил, что вследствие вражеского удара в части города есть перебои с электричеством.

Напомним, что ранее россияне нанесли по Сумщине: повреждены частные дома и инфраструктура.

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