Украина
Украина
77
В Сумах вражеский дрон попал в многоэтажку

Отмечается, что ударной волной выбито более 100 окон, из них около 40 — в частных квартирах.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В Сумах вражеский БпЛА попал в жилой многоэтажный дом. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Кобзарь.

«Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом в Заречном районе. Удар был нанесен БпЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждено более 100 окон, из них около 40 — в частных квартирах», — отметил он.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Напомним, Украину в ночь на 14 декабря атаковали вражеские беспилотники типа «Shahed».

Мы ранее информировали, что Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые намеренно нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры, ранее считавшиеся сверхкритическими и относительно защищенными от атак.

77
