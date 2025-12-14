- Дата публикации
В Сумах вражеский дрон попал в многоэтажку
Отмечается, что ударной волной выбито более 100 окон, из них около 40 — в частных квартирах.
В Сумах вражеский БпЛА попал в жилой многоэтажный дом. Обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом сообщил глава ОВА Артем Кобзарь.
«Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом в Заречном районе. Удар был нанесен БпЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждено более 100 окон, из них около 40 — в частных квартирах», — отметил он.
На месте происшествия работают все соответствующие службы.
Напомним, Украину в ночь на 14 декабря атаковали вражеские беспилотники типа «Shahed».
Мы ранее информировали, что Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые намеренно нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры, ранее считавшиеся сверхкритическими и относительно защищенными от атак.