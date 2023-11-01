В Сумах ввели городскую военную администрацию: кто стал руководителем

В Сумах была создана городская военная администрация. Новым руководителем города был назначен действующий заместитель председателя Сумской ОВА Алексей Дрозденко.

Об этом говорится в указе и распоряжении президента, опубликованном на сайте ОП.

"Назначить Дрозденко Алексея Александровича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области", — говорится в распоряжении №184.

Документы были опубликованы на сайте Офиса президента 1 ноября. Они датируются 31 октября.

К слову, Алексей Дрозденко окончил Сумской государственный университет, где же получил научную степень кандидата физико-математических наук. Он работал деканом факультета электроники и информационных технологий СГУ.

В ОВА он отвечал за вопросы цифрового развития. На этот пост его назначили 30 июня 2023-го.

Напомним, в начале октября СБУ задержала на взятке мэра Сум Александра Лысенко. Городской голова был задержан "на горячем". Он и директор департамента инфраструктуры города требовали с предпринимателей 2130000 гривен за беспрепятственное ведение бизнеса в Сумах.

Суд отправил в СИЗО мэра Сум Александра Лысенко на два месяца с возможностью залога в три миллиона гривен. Он останется под стражей до 2 декабря 2023 года.

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