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В Сумах выросло количество погибших в результате удара дрона по многоэтажке (фото)

В Сумах выросло количество погибших в результате удара дрона по многоэтажке (фото)

Последствия прилета дрона по многоэтажке в Сумах. / Фото: ГСЧС

Поиски на месте прилета продолжаются.

В Сумах до трех выросло количество погибших в результате удара российского беспилотника по многоэтажке ночью против 13 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"На месте вражеского удара по пятиэтажке, произошедшему ночью 13 марта, спасатели деблокировали тело третьего погибшего человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковые работы на месте прилета продолжаются.

В Сумах под обломками разрушенной многоэтажки обнаружено тело третьего погибшего. / © ГСЧС
В Сумах под обломками разрушенной многоэтажки обнаружено тело третьего погибшего. / Фото: ГСЧС
Суммах до трех возросло число погибших в результате удара российского беспилотника. / ©
Суммах до трех возросло число погибших в результате удара российского беспилотника.

Между тем, Сумская городская военная администрация информирует, что по состоянию на утро 14 марта известно о 14 пострадавших. На стационарном лечении остаются четыре человека, среди которых один ребенок. По информации медиков, состояние двух пострадавших тяжелое стабильное, а двоих — средней тяжести.

Напомним, сегодня утром спасатели возобновили поиски на месте разрушенной многоэтажки в Сумах. А ведь под завалами могут быть люди. Поисковые работы были приостановлены накануне вечером.

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