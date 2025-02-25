В Сумах выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки

Во вторник, 25 февраля, российская армия нанесла удар "Шахедами" по Сумам. По предварительным данным, в результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщил Сумской городской совет.

В результате взрывов пострадали несколько многоэтажек, в частности, были повреждены балконные рамы и окна. Одна из атак произошла вблизи озера Чеха, другая — на его противоположном берегу. В городе работают соответствующие службы для ликвидации последствий.

ГСЧС сообщила, что взрывная волна повредила 148 окон в трех многоэтажках и других зданиях на улицах Ивана Сирко и Замостянская. Также продолжаются работы по восстановлению уличного освещения. На месте происшествия работают штабы по ликвидации последствий ЧС.

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