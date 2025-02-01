В Сумах выросло количество жертв российской атаки

Число жертв вражеской атаки возросло до 10 человек.

В больнице умерла 76-летняя женщина, зажатая плитами во время обстрела многоэтажки в Сумах 30 января 2025 года.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

"Тогда потерпевшую зажало плитами, спасатели ее деблокировали и передали медикам, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", — говорится в сообщении.

В результате удара по многоэтажке в целом погибло 10 человек.

Напомним, ночь на 30 января россияне ударили "Шахедом" по десятиэтажке в Сумах. Было разрушено девять квартир и 12 балконов.

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