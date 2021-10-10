В Сумах занялась автостоянка с 50 машинами: огонь перебрасывался от одного к другому авто

В Сумах занялась автостоянка с 50 машинами: огонь перебрасывался от одного к другому авто

4 авто уничтожил огонь, еще 3 поплавились.

Спасатели в Сумах спасали от огня автостоянку, где было 50 машин, но четыре из них спасти уже не удалось.

Об этом сообщают местные ДСНС.

Эти авто выгорели до основания. От высокой температуры оплавились еще три, припаркованные рядом. Опрокидывания огня на остальные авто — спасателям удалось не допустит. "Была угроза распространения огня на 19 других автомобилей. Спасатели тушили пожар почти час — до 3.50", — отмечают в ведомстве.

Убытки и причина пожара — устанавливаются.

А в Российской Федерации вечером в субботу, 9 октября, на нефтебазе возле села Дорохово в Рузском районе Московской области произошел пожар.

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