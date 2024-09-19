В Сумах завершили работы на месте удара по пансионату: какое окончательное количество раненых и погибших

Целью врага сегодня стали пожилые люди.

В Сумах завершены работы на месте авиационного удара по гериатрическому пансионату. В общей сложности ранения получили 13 человек. К сожалению, есть погибшая.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как конкретизировали спасатели, из поврежденного здания удалось эвакуировать 147 человек.

"В результате удара травмированы 13 человек, погибла 70-летняя женщина", — констатировали в ГСЧС.

Напомним, днем 19 сентября армия РФ обстреляла гериатрический пансионат в Сумах. В здание заведения попал российский снаряд.

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