В Сумах женщина жестоко убила свою подругу

В Сумах 30-летняя женщина убила подругу. Решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.

Трагедия произошла в одном из частных домов.

"Во время застолья при участии двух подруг и сожителя младшей между женщинами возникла ссора на почве ревности. Чтобы избавиться от конкурентки, младшая вытолкала старшую на улицу, где жестоко ее избила. Впоследствии потерпевшая вернулась в дом и легла на кровать. Уже через несколько часов в результате полученных во время потасовки травм 47-летняя женщина умерла", — отметили в прокуратуре.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей) УК Украины.

В Волынской области 56-летний житель села Александрия совершил жестокое двойное убийство.

Читайте также: