В Сумах женщина жестоко убила свою подругу

Преступление произошло на фоне ревности.
В Сумах 30-летняя женщина убила подругу. Решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.
Трагедия произошла в одном из частных домов.
"Во время застолья при участии двух подруг и сожителя младшей между женщинами возникла ссора на почве ревности. Чтобы избавиться от конкурентки, младшая вытолкала старшую на улицу, где жестоко ее избила. Впоследствии потерпевшая вернулась в дом и легла на кровать. Уже через несколько часов в результате полученных во время потасовки травм 47-летняя женщина умерла", — отметили в прокуратуре.
Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей) УК Украины.
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