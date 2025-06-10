В Суммах неизвестные вырезали "Z" на портретах погибших защитников

Портреты погибших защитников на Аллее памяти в Сумах / © Суспільне

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В Сумах неизвестные вандалы вырезали букву «Z» на одном из баннеров, размещенных на Аллее памяти павших защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Сегодня на площади Независимости в Сумах обнаружили повреждение одного из баннеров на Аллее Славы. На полотне появился символ „Z“ — знак российской агрессии, являющийся прямым надругательством над памятью о наших героях, которые боролись за свободу Украины», — рассказал он.

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За расследование инцидента уже взялись правоохранители. Поиск личности, причастной к вандализму, продолжается.

Глава ОВА пообещал восстановить поврежденное полотно и убрать следы вандализма.

«Мы не позволим презирать память наших героев. Каждый такой случай — это боль для всего общества. Но в то же время — это еще и повод сплотиться и крепче стоять за свою страну, за правду и за тех, кто отдал за нее жизнь», — подытожил Олег Григоров.

© Суспільне

Напомним, что в Ровенской области мужчина вытер ноги о флаг Украины и слушал советский гимн.

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