В Сумской области авто связистов наехало на мину: водитель погиб, три человека оказались в больнице

Отмечается, что на вражескую мину авто связистов АО "Укртелеком" наехало, когда съехало на обочину дороги у телебашни.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, в автомобиле было четыре человека. Три человека оказались в больнице. Водитель погиб на месте аварии. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Пока на месте работают правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются.

Живицкий подчеркнул, что Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий Сумской области.

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Как сообщалось, в Чугуевском районе 45-летний мужчина взорвался на мине во время сбора грибов. Такой же несчастный случай произошел с 24-летним жителем Изюмского района.

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