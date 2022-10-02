В Сумской области авто связистов наехало на мину: водитель погиб, три человека оказались в больнице

Утром 2 октября в Ахтырском районе Сумской области взорвался автомобиль.
Отмечается, что на вражескую мину авто связистов АО "Укртелеком" наехало, когда съехало на обочину дороги у телебашни.
Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, в автомобиле было четыре человека. Три человека оказались в больнице. Водитель погиб на месте аварии. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Пока на месте работают правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются.
Живицкий подчеркнул, что Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий Сумской области.
Как сообщалось, в Чугуевском районе 45-летний мужчина взорвался на мине во время сбора грибов. Такой же несчастный случай произошел с 24-летним жителем Изюмского района.
Читайте также:
- Лучшие стандарты НАТО: военный эксперт оценил нынешнее состояние украинской армии
- Из семи дронов-камикадзе, которыми враг атаковал юг Украины, сбиты пять
- Оккупанты ударили по Никополю из Ураганов" и "Градов", дрон-камикадзе попал в лицей в Кривом Роге — ОВА