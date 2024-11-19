В Сумской области беспилотник попал в многоэтажку: есть погибшие

В Глухове Сумской области "шахед" попал в многоквартирный дом.

Об этом сообщает Общественное.Сумы.

Есть погибшие и раненые жители, их количество уточняется.

Российские военные ударили по Глухову около 23:20. В городе было слышно два взрыва. Сейчас в многоэтажке идет разбор завалов, под ними могут быть люди.

Напомним, на днях россияне ударили баллистикой по Сумщине. 9 ноября армия РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины.

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