В Сумской области беспилотниками Bayraktar было уничтожено более 100 единиц вражеской техники

В Сумской области беспилотниками Bayraktar было уничтожено более 100 единиц вражеской техники

Власти региона предупреждают, что в Сумы еще направляется вражеская техника.

В Сумской области ВСУ уничтожили более сотни единиц военной техники оккупантов с помощью турецкого ударного оперативно-тактического БПЛА Bayraktar.

Об этом сообщает Сумская военная администрация.

Сегодня, 28 февраля, в Сумской области была уничтожена база российской техники. Были ликвидированы 96 танков, 20 градов и 8 заправщиков. Гражданских рядом не было.

Техника была сожжена с использованием турецкого Bayraktar.

"Со всех сторон в город Сумы идет вражеская техника. Есть угроза уличных боев! Не подходите к окнам и оставайтесь в укрытиях", — обратился к жителям области председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Следует отметить, что с 18.00 до 6.00 в Сумской области действует комендантский час.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: