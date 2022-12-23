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В Сумской области бойцы терробороны уничтожили пересекшую границу группу диверсантов из РФ

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Сумской области бойцы терробороны уничтожили пересекшую границу группу диверсантов из РФ

фото иллюстративный / Фото: УНИАН

10 русских военных пересекли линию государственной границы Украины, но в Краснопольской громаде их встретили терробороновцы.

В четверг, 22 декабря, бойцы терробороны в Сумской области уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"22 декабря, утром, до 10 российских военных пересекли линию государственной границы Украины. На территории Краснопольской громады, близ села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ. После короткого боя у врага — двое убитых. Другие — сбежали обратно в россию", – рассказал он.

По словам Живицкого, в результате боя никто из бойцов терробороны Сумщины не погиб.

Ситуация в Сумской области:

С 22 декабря в Сумской области все сигналы тревоги будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений об угрозе.

21 декабря враг обстрелял с применением реактивных систем залпового огня и минометов две пограничные громады Сумской области. К счастью, люди не пострадали.

20 декабря российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области. В результате обстрела повредили церковь, мастерскую, дома и электролинии.

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Дата публикации
Просмотры
1092
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