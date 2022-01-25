В Сумской области будут судить городского голову за то, что избил двоих чиновников

В Сумской области будут судить городского голову за то, что избил двоих чиновников

Мэр избил секретаря и заместителя.

В Сумской бласте будут судить главу одного из городов, избившего секретаря и одного из своих заместителей. Ему объявлено о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка, длительному препятствованию нормальной деятельности городского совета и избиению должностных лиц.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

События происходили 18 ноября 2021 года в помещении городского совета. В кабинет секретаря указанного городского совета, который к тому времени исполнял обязанности городского головы, зашел восстановленный решением суда в должности глава города в сопровождении двоих человек.

Мэр принялся оскорблять секретаря, требовал у него печать и выгонял из кабинета и здания. Секретарь отказался выполнить требования, поэтому городской голова вместе с двумя сообщниками насильно вытолкали чиновника из кабинета, избили и выгнали на улицу. Заместителя городского головы, который пытался помешать их противоправным действиям, силой заставили покинуть здание городского совета.

Экспертизы установили, что секретарь и заместитель городского головы получили легкие телесные повреждения.

"Вместе с тем, по факту грубого нарушения общественного порядка извещено о подозрении одному из мужчин, сопровождавшему городского голову и применявшему силу к должностным лицам. Относительно другого продолжается досудебное расследование", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Одесской области водитель маршрутки №168 избил своего коллегу за то, что тот не соблюдал интервал движения автобусов.

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