В Сумской области будут судить мужчину за изнасилование двух женщин: лез в окна и представлялся правоохранителем

В Сумской области будут судить 33-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух женщин. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

По данным прокуратуры, ночью 4 ноября 2023 мужчина через поврежденное окно залез в частный дом в Тростянце. В доме он изнасиловал 72-летнюю женщину.

В ходе следствия установили, что задержанный причастен к еще одному изнасилованию, которое произошло за несколько дней до этого. Тогда он ночью постучался в дверь частного дома, представившись правоохранителем требовал, чтобы его впустили. После отказа выбил окно, залез в дом и изнасиловал 52-летнюю женщину, отметили в прокуратуре.

До этого обвиняемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и разбой. Более 10 лет мужчина провел в местах несвободы.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 353 УК Украины. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, житель Коростышева на протяжении нескольких лет насиловал и развращал двух малолетних сестричек – своих крестниц.

А в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

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