В Сумской области будут выключать свет без предупреждений — ОВА

В Сумской области введут графики аварийных отключений.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что энергетики в течение дня будут выключать свет в населенных пунктах области без предупреждений заранее.
Об этом он написал в Телеграмм.
Он посоветовал жителям заранее подготовиться к возможному отсутствию электроэнергии – зарядить гаджеты, приготовить еду.
В то же время, по состоянию на 9:30 аварийных отключений в Сумской области нет.
Ракетная атака по Украине 22 октября — последствия
Российские войска 22 октября массово обстреляли ракетами энергетические объекты Украины в ряде областей. В результате вражеских ударов без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.
Зеленский сообщил, что оккупанты выпустили 36 ракет, большинство из которых удалось сбить. Президент заявил, что мир может и должен остановить этот террор.
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал геноцидом российские атаки по критически важной гражданской инфраструктуре Украины.
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