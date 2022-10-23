В Сумской области будут выключать свет без предупреждений — ОВА

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что энергетики в течение дня будут выключать свет в населенных пунктах области без предупреждений заранее.

Об этом он написал в Телеграмм.

Он посоветовал жителям заранее подготовиться к возможному отсутствию электроэнергии – зарядить гаджеты, приготовить еду.

В то же время, по состоянию на 9:30 аварийных отключений в Сумской области нет.

Ракетная атака по Украине 22 октября — последствия

Российские войска 22 октября массово обстреляли ракетами энергетические объекты Украины в ряде областей. В результате вражеских ударов без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

Зеленский сообщил, что оккупанты выпустили 36 ракет, большинство из которых удалось сбить. Президент заявил, что мир может и должен остановить этот террор.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал геноцидом российские атаки по критически важной гражданской инфраструктуре Украины.

В каких условиях в Украине может наступить блекаут и что делать? | Юрий Корольчук