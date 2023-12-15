В Сумской области девочка родила ребенка от родного отца: он ее насиловал

В Сумской области 39-летний мужчина задержан за изнасилование родной дочери. От своего отца девочка родила ребенка. Мужчина сейчас – под стражей.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.

По данным прокуратуры, это произошло в многодетной семье, проживающей в одном из населенных пунктов Сумской области.

В марте 2023 года мужчина изнасиловал свою дочь, которой в то время исполнилось 13 лет. С этого времени он периодически совершал в отношении ребенка подобные действия сексуального характера. Когда девочка забеременела от отца, им удалось долго скрывать этот факт от окружающих.

12 декабря 2023 года девочка по месту жительства родила ребенка, ее матери пришлось обратиться за медицинской помощью. После этого девочка рассказала о систематическом изнасиловании отцом.

Проверяется возможная причастность других лиц к сокрытию указанного преступления. Девочка с младенцем находятся под наблюдением медиков.

Напомним, в Хмельницкой области парень изнасиловал сестру и снимал это на видео.

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