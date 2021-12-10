В Сумской области девушка ударила ножом в живот своего брата: за резню ей грозит восемь лет тюрьмы

Кровавый инцидент произошел во время застолья.
В Сумской области правоохранители задержали женщину, которая подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений. Она с ножом напала на своего брата.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Сагаровка Буринской территориальной громады. Там 21-летняя девушка во время застолья схватила нож и ударила в живот своего 38-летнего брата. Причиной тому стал внезапно вспыхнувший конфликт.
Потерпевшего госпитализировали в больницу. Подозреваемую впоследствии задержали правоохранители.
"Следователи полиции, под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры, уже сообщили девушке о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", — рассказали в Нацполиции области.
Если в суде будет доказана вина подозреваемой, за решетку она отправится на срок до восьми лет.
Напомним, что в Днепре сгорел автомобиль, внутри которого стоял автомат с дистанционным управлением.
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