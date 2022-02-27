В Сумской области диверсанты напали на пограничников: двое погибших

Военные вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой врага.

В Сумской области охранники границы и нацгвардейцы вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой: двое пограничников погибли, нацгвардейцы ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Отмечается, что правоохранители получили информацию о подозрительных лицах, расставляющих метки по городу во время патрулирования. На одной из улиц они обнаружили охваченное огнем авто. Военнослужащие остановились, чтобы проверить, есть ли люди в машине и оказать помощь. Впрочем, были обстреляны диверсионно-разведывательной группой.

"Пограничники с нацгвардейцами вступили в бой, в результате которого два пограничника погибли, один нацгвардеец ранен", — говорится в сообщении.

В настоящее время службы проверяют район вероятного пребывания диверсионной группы.