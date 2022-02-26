В Сумской области диверсанты разбрасывают заминированные вещи: гаджеты, игрушки, ценные вещи

Их ни в коем случае нельзя трогать.

В Сумской области диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории ценных вещей, технических гаджетов и т.п., которые могут быть заминированы.

Об этом сообщает Сумская областная военно-гражданская администрация.

Их ни в коем случае нельзя трогать. Необходимо срочно сообщать о находках в полицию.